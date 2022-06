Sabato 11 Giugno 2022 Festa per tutto il quartiere Nuova Tor Vergata. Pompieropoli per i più piccini

Spread the love

A partire dalle ore 10:00 e fino al tramonto, presso il parco Salvador Allende di Tor Vergata e zone limitrofe, il quartiere si animerà con: esibizioni, giochi per bambini, attività culturali, mostre, attività sportive…. e diverse sorprese.

L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO allestirà Pompieropoli per i bimbi che proveranno ad essere Vigili del Fuoco per un giorno – e chissà che da grandi non li potremo annoverare tra i Pompieri al servizio del territorio