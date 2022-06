Spread the love

COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI VARESE

11/06/22 Jerago con Orago (Va) via Varesina – SP 341. Per cause da accertarsi un’autovettura e un furgone si sono scontrati. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Busto/Gallarate con un’autopompa. Gli operatori hanno messo in sicurezza gli automezzi, liberato mediante l’uso di cesoia/divaricatore il conducente dell’auto rimasto incastrato e collaborato con il personale sanitario per soccorrere i feriti.