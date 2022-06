Salario minimo UE

Spread the love

studiocatgaldi.it –

Nella notte compresa tra il 6 e il 7 giugno 2022, è stato raggiunto l’accordo in sede Europea sulla bozza delle Direttiva che si occupa del salario minimo a livello Europeo. Ricordiamo brevemente che tutto ha avuto inizio quando il Consiglio Europeo ha autorizzato l’avvio dei negoziati per introdurre il salario minimo europeo. Il 26 novembre 2021 era già pronta la proposta di Direttiva del Parlamento e del Consiglio UE per la predisposizione di un quadro di salari minimi adeguati nell’Unione europea.

Obiettivo primario, il riconoscimento del diritto dei lavoratori UE a un salario in grado di garantire loro e alle loro famiglie un tenore di vita dignitoso. La previsione di salari minimi definiti e trasparenti è lo strumento fondamentale per il contrasto e la prevenzione della povertà.

