Incendio di due strutture in legno adibite a deposito di materiale

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

I Vigili del fuoco del distaccamento di Senigallia sono intervenuti nella tarda serata di ieri, intorno alle 19.45, lungo la Strada Provinciale Corinaldese per l’incendio che ha interessato due strutture in legno adibite a deposito di materiale vario. I Vigili del fuoco, intervenuti con due autobotti, hanno spento rapidamente le fiamme evitando il propagarsi dell’incendio a un’abitazione vicina e hanno messo in sicurezza l’area dell’intervento. Per fortuna, non si segnalano persone coinvolte. Sul posto anche le Forze dell’Ordine per le competenza del caso.