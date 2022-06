Bruxelless – Passeggia nel giardino di casa e cade in una buca di 10 metri: donna salvata dai pompieri

Spread the love

Ivigili del fuoco di Bruxelles hanno salvato una donna che domenica sera ha fatto un volo di 10 metri cadendo in una buca mentre passeggiava nel suo giardino.

I servizi di emergenza sono stati allertati intorno alle 19.30 dai vicini che avevano sentito una donna chiedere aiuto. Era caduta in un pozzo profondo nel suo giardino in Rue Joseph II a Bruxelles. Sul posto sono stati inviati i vigili del fuoco, un’ambulanza e la squadra di arrampicata Risc (Rescue in Special Conditions). Quando sono arrivati, si è scoperto che la proprietaria della casa, una donna di cinquant’anni, era caduta in una fossa profonda una decina di metri sotto le pietre della terrazza.

La vittima era caduta verticalmente, riportando, tra l’altro, fratture scomposte alle gambe. I membri del team Risc sono riusciti a salvare la donna utilizzando un’imbracatura da arrampicata.