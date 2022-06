Elezioni comunali 2022, com’è andata per i partiti: l’analisi dei risultati

Spread the love

Si è concluso il primo turno delle elezioni amministrative per gli oltre 900 comuni che domenica scorsa hanno votato per rinnovare sindaco e consiglieri. Dopo i risultati, i leader politici tirano le somme. Ma com’è andata davvero per i partiti? Ecco l’analisi

Partiamo dai numeri. Su 26 capoluoghi di provincia chiamati al voto, in nove sono stati eletti sindaci di centrodestra (Rieti, Belluno, Pistoia, Palermo, Asti, Genova, La Spezia, Oristano e Messina), quattro vanno al centrosinistra (Lodi, Padova, Cuneo e Taranto), ci saranno 13 ballottaggi (in 7 è avanti il centrosinistra, in 6 il centrodestra)

CENTROSINISTRA – Dei 26 capoluoghi di provincia al voto, 20 erano guidate da liste o coalizioni di centrodestra, 6 di centrosinistra. Un buon risultato per il centrosinistra che sembra recuperare terreno rispetto al 2017: oltre a strappare Lodi al centrodestra al primo turno, se la gioca in altre 13 città, conducendo la partita in 7di queste