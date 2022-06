Il primo trasferimento di migranti dal Regno Unito al Ruanda è fallito

Spread the love

ilpost.it –https://www.ilpost.it/2022/06/15/migranti-richiedenti-asilo-ruanda-regno-unito/



Il primo volo che dal Regno Unito avrebbe dovuto portare alcuni richiedenti asilo in Ruanda, come prevede una controversa e criticata nuova politica migratoria adottata dal governo britannico, è stato bloccato martedì sera a seguito di una sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo. La decisione è stata comunicata un’ora e mezza prima della partenza: la Corte ha infatti stabilito che uno dei richiedenti asilo che avrebbero dovuto essere trasferiti, un uomo fuggito dall’Iraq, avrebbe subìto un’irreparabile violazione dei propri diritti se fosse stato portato in Ruanda.