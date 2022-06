Rimini, 20° Memorial Franco Verdecchia di Calcio a 5

Spread the love

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Giovedì 9 giugno 2022 si è svolto presso i campi della struttura sportiva Village di Villa Verucchio (RN), il 20° Memorial Franco Verdecchia di Calcio a 5, dedicato alla memoria del Capo Reparto Franco Verdecchia deceduto in servizio.

Ripresa dopo due anni d’interruzione imposti dalla pandemia, la manifestazione, organizzata dal Comando di Rimini, ha visto la partecipazione, come per le precedenti edizioni, delle rappresentative delle squadre della Romagna.

La cerimonia di premiazione, effettuata dal Comandante VF di Rimini, Ing. Piergiacomo Cancelliere, ha visto al prim