Trapani: scoperta targa in ricordo dei Vigili del Fuoco Carriglio e Giaconia

Spread the love

https://itacanotizie.it/2022/06/15/trapani-targa-vigili-del-fuoco/

Si è tenuta a Trapani la scopertura dell’iscrizione lapidaria in ricordo di Giovanni Carriglio e Francesco Giaconia, Vigili del Fuoco tragicamente scomparsi nel lontano 1987 nell’adempimento del servizio.

Una tragedia, quella che scosse Trapani, con l’incendio dell’ex oleificio Arcai, all’epoca abbandonato da tempo con all’interno tonnellate di residui oleosi. Numerose le autorità civili, militari e religiose presenti per una giornata che, come sottolineato dal Sindaco di Trapani Giacomo Tranchida, arriva però in gravissimo ritardo.