Spread the love

COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI BERGAMO

I Vigili del fuoco del distaccamento di Dalmine intervengono per un incidente stradale ad Urgnano sulla Strada Ricotti intorno alle 23:22.

Un uomo ha perso il controllo della sua vettura, dopo essersi ribaltato la macchina che si è incendiata, fortunatamente il veicolo era già sgombro. L’uomo è stato portato in ospedale per maggiori controlli. I vvf spente le fiamme hanno messo in sicurezza e bonificato l’area compromessa.