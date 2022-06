Smobilizzo crediti edilizi bloccati in banca, verso la svolta

Spread the love

pmi.it – urly.it/3p1wm

Dal momento che la cessione dei bonus edilizi ai correntisti bancari ed il frazionamento annuale della prima operazione non hanno certo risolto il problema dei crediti incagliati sulla Piattaforma delle Entrate, relativi a interventi ai vecchi progetti di Superbonus e altri interventi agevolati già in cantiere, sono in arrivo ulteriori correttivi per sbloccare una volta per tutte i miliardi di crediti non liquidati alle imprese che li hanno anticipati, che da mesi sono in attesa e in molti caso si sono ritrovate sull’orlo del fallimento.

La sede dei correttivi sarebbe la legge di conversione del decreto Aiuti, in discussione in commissione Attività Produttive alla Camera.

