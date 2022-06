L’insulto di Medvedev, ‘mangia rane, salsicce e spaghetti’

Spread the love

ANSA,it – “I fan europei di rane, salsicce di fegato e spaghetti” amano visitare Kiev “con zero utilità”. Nuovo attacco su Twitter di Dmitry Medvedev, ex presidente russo che insulta con metafore culinarie i leader Ue Draghi, Macron e Scholz oggi in visita a Kiev.

Medvedev dice che i leader Ue prometteranno all’Ucraina “l’adesione all’Ue e vecchi obici, si leccheranno i baffi con l’horilka” (una vodka ucraina, ndr) e torneranno a casa in treno, “come 100 anni fa”. “Tutto va bene. Ma non avvicinerà l’Ucraina alla pace. Il tempo scorre”, conclude.