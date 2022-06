Maxi tamponamento sulla A1, due morti e autostrada chiusa

Spread the love

I vigili del fuoco dei comandi di Siena, Terni, Arezzo e Perugia, sono intervenuti alle ore 14:00 sul tratto autostradale A1 al Km 414 corsia Nord, per un incidente stradale dove sono coinvolti mezzi pesanti ed autovetture.

L’Autostrada è stata chiusa tra Fabro e Chiusi ed è attualmente interdetta alla circolazione.

Sul posto hanno lavorato 24 unità 6 automezzi per liberare le persone dalle lamiere.

Nello scontro 2 persone sono decedute, altre 2 sono state trasportate al pronto soccorso in codice rosso dall’elicottero del 118 altre due sempre in codice rosso in ambulanza.