“GRIFONE 2022”, Conclusa a Piacenza l’esercitazione internazoinale di ricerca e soccorso aereo

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Conclusa all’aeroporto San Damiano di Piacenza l’esercitazione internazionale SAR (search and rescue) di ricerca e soccorso aereo “Grifone 2022”, utile per testare e rafforzare coordinamento e processi sinergici tra soccorritori durante un’emergenza.

All’esercitazione, organizzata da Aeronautica Militare, hanno partecipato i Vigili del fuoco con un elicottero AW-139, insieme agli assetti aerei di Esercito, Marina Militare, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Carabinieri, Soccorso Alpino, Croce Rossa italiana e della Protezione Civile Emilia-Romagna.

In uno scenario di simulazione reso complesso dall’ambiente montano, si è trovato ad operare l’equipaggio del velivolo Drago 151 dei Vigili del fuoco, che ha effettuato una missione notturna per il trasporto di materiale dall’aeroporto militare di Cervia (RA) alla base di Piacenza.