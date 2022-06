I vertici dei Vigili del Fuoco al convegno della direzione nazionale del soccorso alpino

Spread the love

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Si è svolto Cortina d’Ampezzo il convegno organizzato dalla Direzione nazionale del Soccorso alpino sulla sicurezza in montagna.

Presenti il capo Dipartimento dei Vigili del fuoco Laura Lega e il capo del Corpo nazionale Guido Parisi.

“Fare sistema fra tutti gli attori del soccorso pubblico – ha detto il capo Dipartimento Lega – per evitare sovrapposizioni che possono diminuire l’efficacia del soccorso. Con il Soccorso alpino abbiamo avviato un percorso per arrivare a un accordo quadro per operare insieme in base alle specifiche caratteristiche e alle norme”.

“Una rete è fatta di nodi e rami – ha detto il capo del Corpo Parisi – I nodi sono le diverse organizzazioni e i rami i collegamenti, fondamentali, su cui bisogna investire, partendo dalle comunicazioni fra le sale operative. Questo stiamo facendo come Vigili del fuoco e Soccorso alpino”.