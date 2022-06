Roma, incidente sull’Appia: moto in fiamme dopo l’impatto. Una vittima e un ferito grave

Spread the love

https://etrurianews.it/2022/06/18/roma-incidente-sullappia-moto-in-fiamme-dopo-scontro-con-auto-un-morto-e-un-ferito-grave/

ROMA – Un morto e un ferito grave. È il bilancio del grave incidente avvenuto nella notte a Roma, all’altezza del civico 1255. Nello schianto, la moto è stata avvolta dalle fiamme. Non è ancora nota l’identità della vittima, il motociclista, per il quale non c’è stato purtroppo nulla da fare se non constatarne il decesso. Per un’altra persona è stato invece necessario il trasporto urgente in ospedale.

Secondo le informazioni apprese i due veicoli stavano percorrendo la strada quando, per cause non note e ancora in corso d’accertamento, si sono scontrati all’altezza del civico 1255. L’impatto è stato molto violento e non ha lasciato purtroppo scampo al motociclista. Dopo lo scontro infatti la moto è stata avvolta completamente dalle fiamme. Arrivata la chiamata alla Sala operativa del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Roma, sul posto è arrivata la squadra 15/A del distaccamento di Marino, che ha dato il via alle operazioni di spegnimento del rogo.