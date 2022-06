Sant’Ambrogio di Valpolicella: vigili del fuoco salvano due piccoli di civetta

Spread the love

COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI VERONA

Intervento particolare questa mattina, 17 Giugno, per i vigili del fuoco che hanno tratto in salvo due piccoli di civetta finiti in un pozzo per il riciclo delle acque piovane profondo circa 5 metri.

Alle 8.40 I proprietari di una villetta, in via Pastore a Sant Ambrogio di Valpolicella, allertati dallo squittio che proveniva dal pozzetto, collegato al tetto dell’abitazione attraverso il canale di gronda, hanno dato l’allarme al 115.

Sul posto si sono recati i vigili del fuoco del distaccamento di Bardolino che, dopo un primo sopralluogo, hanno individuato i tre piccoli rapaci all’interno del pozzo.

Le civette erano scivolate, attraverso il canale di gronda, dal tetto dove avevano il nido.

Non potendosi calare, essendo il tombino stretto, i pompieri si sono ingegniati per creare una prolunga con in testa un retino da piscina e recuperare così i tre volatili, di cui uno, purtroppo, privo di vita.

L’intervento dei vigili del fuoco è terminato intorno alle ore 11.00 con il recupero e la consegna delle due civette al proprietario della villetta che, essendo un volontario faunistico, provvedeva a portarle presso il centro recupero animali selvatici a Lazise per essere curate e successivamente rimesse in libertà.