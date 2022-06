Video – Il fuoco non ha dato tregua su tutto il territorio di Crotone

Spread the love

COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI CROTONE

Giornata di fuoco su tutto il territorio della provincia di Crotone che ha impegnato sia le squadre ordinarie e sia le squadre straordinarie, in potenziamento per la lotta agli incendi boschivi, dei vigili del fuoco.

Le unità dei Vigili del Fuoco hanno combattuto contro le fiamme sia da terra che con mezzi aerei, a protezione delle tante abitazioni della zona residenziale Casarossa, via Olimpia e via Lichino. 88 sono stati i lanci effettuati dall’elicottero regionale ed 80 quelli del canadeir della flotta nazionale. Non si registrano danni a persone.

