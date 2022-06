Reato di turbamento di funzioni religiose l’inchino della statua del santo davanti alla casa del bossFonte

Spread the love

studiocataldi.it

La sentenza della terza Sezione penale della Cassazione n. 2242/2022 (in allegato) decide su uno dei tanti casi di cosiddetto “inchino” della statua di un santo condotta in processione lungo le vie di un piccolo comune di fronte alla casa di un boss mafioso.

La sentenza rigetta il ricorso presentato dall’imputato verso la pronuncia della Corte d’Appello di Palermo, e conferma la condanna a sei mesi di reclusione per aver ordinato ai portatori del fercolo di fermarsi innanzi all’abitazione di un noto boss mafioso per rendere omaggio alla famiglia e per aver conseguentemente turbato il regolare svolgimento della processione in presenza dell’officiante.

Così facendo aveva alterato «il normale iter temporale e formale, alla presenza di un ministro di culto impegnato nella stessa e della Forze dell’Ordine, che si determinavano ad abbandonare subitamente quella che non era piu’ l’iniziale manifestazione della devozione popolare in onore di un Santo, ma manifestazione di riaffermazione della influenza di una famiglia sul territorio, cui pure il simulacro del Santo doveva tributare rispetto».



Fonte: Reato di turbamento di funzioni religiose l’inchino della statua del santo davanti alla casa del boss https://www.studiocataldi.it/articoli/44754-reato-di-turbamento-di-funzioni-religiose-l-inchino-della-statua-del-santo-davanti-alla-casa-del-boss.asp#ixzz7Wm6NjZ6l