San Giovanni Lupatoto: ricerca persona scomparsa

COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI VERONA

Dalle ore 9.30 di questa mattina, 20 Giugno, squadre dei vigili del fuoco sono impegnate nella ricerca di un 32enne Veronese in via Porto nel comune di San Giovanni Lupatoto. Del giovane non si hanno più notizie da sabato pomeriggio, quando si è allontanato da casa senza lasciare traccia. I vigili del fuoco di Verona, coadiuvati dal nucleo elicotteri, dal nucleo droni e dal nucleo cinofili VV. F, stanno, in queste ore, effettuando una ricerca all’interno del parco dell’adige e lungo le sponde del fiume che attraversa il comune scaligero. Alle ricerche si stanno affiancando anche squadre di volontari di protezione civile oltre ai carabinieri della locale stazione. Al momento nessun risultato di rilievo. CSE David D’Aprile Co.Em. CDV – Comunicazione in Emergenza Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Verona