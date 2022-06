Tragedia al lago di Tenno, il corpo di Falzi ripescato dai sommozzatori dopo 40 minuti di ricerche. Lascia due figlie

Spread the love

LARENA.IT

Doveva essere un pomeriggio spensierato, l’inaugurazione di un’estate serena dopo mesi pesanti per tutti, di limitazioni e di pandemia. Invece è finito in tragedia il pomeriggio di un veronese sul lago di Tenno, in Trentino. Luciano Falzi, 50 anni, titolare di un’azienda agricola nel Villafranchese, è annegato dopo essersi tuffato sul litorale nord. Scomparso all’improvviso alla vista della moglie e degli amici, è stato ripescato sul fondale limaccioso a circa sei metri di profondità dai sommozzatori di Trentino Emergenza, allertati da un componente del gruppo di veronesi, dopo oltre 40 minuti di ricerche.