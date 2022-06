Spread the love

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Dua squadre dei Vigili del fuoco di Avellino sono impegnate dal pomeriggio sull’autostrada A16 Napoli – Canosa, al km 34.900 in direzione Napoli, per l’incendio di un pullman da turismo: fiamme spente, nessuna persona coinvolta. In atto messa in sicurezza del tratto autostradale interessato dalle fiamme.

