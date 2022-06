Eur, la notte bianca è un successo: oltre 135mila presenze

Spread the love

ll’Eur per una notte si è tornati indietro di quasi vent’anni, quando ai tempi del sindaco Veltroni il centro di Roma si accendeva dall’orario aperitivo fino alle prime luci dell’alba tra negozi aperti ed eventi culturali. Il 17 giugno oltre 135.000 persone hanno vissuto la notte bianca del quartiere di Roma sud tra esibizioni artistiche, musicali e di danza, animazione per bimbi, eventi sulla sostenibilità, giocoleria, gite in battello e l’apertura straordinaria dell’acquario al laghetto.

Un evento che ha aperto l’estate 2022, dopo oltre due anni di pandemia, mettendo insieme decine di realtà imprenditoriali, marchi di prestigio e attività commerciali: da Fendi all’As Roma, da McArthur Glen alla Extentia.