Inaugurato il nuovo salotto culturale dell’EUR: tra incontri business, eventi e formazione

GIUSEPPE ROTUNDO

Nasce un nuovo Salotto Culturale per l’ EUR. Si trova al numero 565 di Via Laurentina, alle spalle del quartiere commerciale e finanziario della Capitale, uno spazio elegante e funzionale in cui cultura, incontri di business, eventi e attività formative hanno trovato un elegante punto di ritrovo ed un’efficace sintesi.

L’idea è della padrona di casa, l’Avv. Daria Colica che insieme alla collega, Avv. Valeria Zuccarello, ha pensato di affiancare l’omonimo Studio Legale ad altre realtà professionali, emergenti sulla scena del business e delle relazioni fra imprese. Nello stesso ufficio, infatti, si trovano Il Faro, giornale di informazione, Comunicazione in Rete, Eventi e Business Networking, la sede della neocostituita Pro Loco dell’EUR, l’Associazione turistica del IX Municipio e il Circuito In Lire, un network di 1.300 imprese che utilizzano il modello del credito compensativo per le loro relazioni d’affari.

“Abbiamo pensato ad un luogo – ci dice l’Avv. Colica – che possa ospitare corsi di formazione per privati e aziende, dare vita ad incontri di business tra aziende e professionisti; un posto in cui fare presentazioni di libri, opere, progetti e in cui poter condurre brainstorming e seminari. E siamo felici di farlo con straordinari compagni di viaggio”. Adiacente alla fermata della linea B della metropolitana, il Salotto Culturale si presta ad essere raggiunto facilmente da altri punti della Capitale. Già molto fitto il calendario di incontri e presentazioni in programma fino alla fine dell’ann