La consulente di bellezza – ESTATE…Come proteggersi dal sole?

Spread the love

ROBERTA VINCI

Fai sbocciare la tua bellezza Naturale con un’abbronzatura invidiabile e duratura senza rischi..Come preparare al meglio la pelle? Come scegliere i solari giusti? Di protezioni solari in commercio ce ne sono di tutti i tipi l’importante è scegliere i prodotti giusti che abbiano filtri minerali non chimici… Questo è il punto di forza dei Solari che ho scelto per il mio Istituto di Bellezza…”Secret Charm”!

Per offrire ai miei clienti sempre il meglio che c’è sul mercato! Filtri solari UVA e UVb doppio spettro sono importanti per proteggere la.pelle sia dai raggi solari più corti che possono creare un danno più superficiale sia dai raggi solari più profondi che possono intaccare il DNA cellulare e creare danni persistenti… La nostra pelle ha bisogno della giusta cura per essere bella e in salute.. Come scegliere il fattore di protezione?…ad ogni fototipo il suo.

Dagli studi condotti presso l’Università di Ferrara di cui ho una specializzazione a riguardo si evince quanto è importante utilizzare il filtro giusto a seconda delle circostanze di esposizione (inizio stagione,ore di punta,necessità in base al tempo di esposizione).

Un check up è consigliato per valutare insieme tutti questi fattori e procedere con la scelta del solare più adatto. Formulazioni fluide e piacevoli da stendere velocemente senza avere un effetto serra che spesso è ciò che ci spinge a non utilizzare il solare…senza rinunciare ad una nota olfattiva piacevole.

Tutta la gamma dei prodotti è composta da profumazioni naturali molto gradevoli ed anallergici. Così come il Vitalizing “doposole” che è una vera e propria emulsione che lenisce, idrata e ripara senza appesantire… Da utilizzare anche quotidianamente volendo come crema idratante. Un’infusione di benessere e di energia grazie anche alla sua profumazione delicata e fresca… Ti invito nel mio Istituto di Bellezza per approfondire il discorso e scegliere il prodotto più adatto a te..