Recupero diportista dalle acque del Lago di Garda￼

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI RIVA DEL GARDA

E’ giunta nella tarda mattinata di oggi, martedì 22 giugno 2022 tramite la Sala Operativa della Guardia Costiera di Salò, che coordina le attività di soccorso su tutto il Lago di Garda, la richiesta d’intervento per una persona che a bordo del suo catamarano, nel mentre era in navigazione, causa una improvvisa folata di vento, ha fatto capovolgere il natante.

Il diportista, non riuscendo a portare il catamarano in posizione di navigabilità, nel restare aggrappato allo stesso, riusciva a richiedere i soccorsi e veniva raggiunto dai Vigili del Fuoco di Riva del Garda, pronti, come sempre 24 ore su 24 a intervenire nelle attività di soccorso lacuale nelle acque Trentine e, come avvenuto anche in altri contesti operativi, nelle acque dell’Alto Garda.

Grazie alla prontezza d’intervento del gommone e dei soccorritori acquatici dei Vigili del Fuoco di Riva del Garda, dopo pochi minuti il diportista è stato individuato e recuperato a bordo del gommone, per essere trasportato al porto San Nicolò, dove ad attenderlo c’era l’ambulanza della Croce Bianca.

L’unità alla deriva veniva raggiunta da un gommone del servizio spiagge sicure è stata rimorchiata a Torbole.

Fondamentale, anche in quest’occasione, la sinergia tra Guardia Costiera, che coordina tutte le attività SAR sul Lago di Garda e i Vigili del Fuoco intervenuti, che hanno tratto in salvo un diportista rimasto aggrappato alla propria unità capovolta per il forte vento e alla deriva.