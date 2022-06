Spread the love

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Squadre esperte nel soccorso NBCR (Nucleare Biologico Chimico Radiologico) sono intervenute per la fuoriuscita di GPL da un serbatoio fuori terra posto all’esterno di una villetta a Carini.

Durante le operazioni di soccorso è stato effettuato lo svuotamento controllato del serbatoio bruciando in torcia i residui di GPL, per poi passare successivamente alla bonifica con il riempimento dello stesso con acqua.

