Ancona, incendio campo di grano

Spread the love

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

I Vigili del fuoco sono intervenuti in via Santo Stefano ad Osimo per l’incendio di un campo di grano. Le fiamme si sono estese per circa quattro ettari di terreno. La squadra VVF di Osimo, in collaborazione con i colleghi della centrale di Ancona, sono giunti sul posto con tre autobotti e tre mezzi 4×4 per spegnere le fiamme e bonificare il campo. Nel frattempo sono state messe in sicurezza due abitazioni e l’area coinvolta dall’incendio. Non si segnalano danni a persone. Sul posto anche la Polizia di Stato.