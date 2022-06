Covid, Gimbe: impennata di casi in tutte le Regioni, Friuli a +91%

Spread the love

Nuova impennata di casi di Covid: negli ultimi 7 giorni si registra un +58,9% di contagi in Italia. È quanto emerge dal monitoraggio della Fondazione Gimbe, relativo alla settimana 15-21 giugno. In termini numerici i contagi sono stati 255.442 a fronte dei 160.751 della rilevazione precedente. Incrementi in tutte le Regioni: dal +31,3% della Valle D’Aosta al +91,5% del Friuli-Venezia Giulia. Solo in due Province si registra una riduzione percentuale dei nuovi casi: Caltanissetta -10,2% e Vibo Valentia -10,2%, mentre salgono da 99 a 105 le Province in cui si rileva un aumento (dal +5,6% di Crotone al +131,7% di Reggio Calabria).