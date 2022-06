Da dove viene il grano? De Cecco rinviato a giudizio per frode in commercio

Spread the love

l presidente del gruppo Filippo Antonio De Cecco e gli ex direttori acquisti e qualità, Mario Aruffo e Vincenzo Villani, andranno a processo a Chieti. La procura: grano francese fatto passare per pugliese. La vicenda raccontata nel numero di febbraio dal Salvagente

Rinviati a giudizio con l’accusa di frode in commercio il presidente della De Cecco, Filippo Antonio, e due ex direttori, quello acquisti Mario Aruffo, e quello qualità Vincenzo. Lo ha stabilito il Gip di Chieti Luca De Ninis che aveva respinto la richiesta di archiviazione della procura e ora ha firmato il decreto di citazione in giudizio per i tre manager del gruppo di Fara San Martino.

La vicenda è quella raccontata dal Salvagente nel numero del febbraio scorso ed è relativa alla provenienza del grano di alcuni lotti di pasta De Cecco: dal grano francese fatto passare per pugliese alla semola acquistata da terzi nonostante quello che veniva indicato, il gruppo di Fara San Martino sarà chiamato a spiegare da dove veniva la materia prima usata.