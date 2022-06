I Vigili del Fuoco all’opera per domare le fiamme nella zona di Catania

Spread the love

COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI CATANIA

Sono diversi gli incendi di vegetazione e sterpaglie, sia a Catania che in provincia, e le condizioni ambientali non aiutano.

Incendio Sterpaglie zona Aci San Filippo precisamente in via Elemosina. Sul posto dalle 17:00 circa, partenza di Acireale, Volontari di Linguaglossa è una squadra della protezione civile. Sterpaglie e vegetazione, intervento ancora in corso.

Report situazione interventi del 23/06/2022 aggiornata alle ore 18:00

N. 29 interventi fra chiamate e in corso su tutto il territorio provinciale.

N. 5 interventi sterpaglie zona Gravina di Catania

N. 4 sterpaglie zona Belpasso

N. 4 interventi Catania Centro

N. 2 sterpaglie Zona Misterbianco

N. 3 sterpaglie zona Aci San FIlippo

N. 1 soccorso a persona a San Gregorio

Intervento di rilievo dove sono impegnati più squadre è in zona San Giovanni Galermo e precisamente in via Villa Flaminia.