Incendio di quattro autovetture: una Volkswagen Lupo, una Alfa Romeo Mito, una Hyundai Santafé ed una Lancia Y.

COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI CATANZARO

Squadre dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro sede centrale sono intervenute questa notte alle ore 01.00 circa per incendio autovetture in via Massara a Catanzaro.

Le vetture coinvolte una Volkswagen Lupo, una Alfa Romeo Mito, una Hyundai Santafé ed una Lancia Y.

Momenti di panico tra gli abitanti della zona e disagi dovuti al fumo denso originatosi dalla combustione.

Intervento dei vigili del fuoco è valso alla completa estinzione delle fiamme evitando il propagarsi delle stesse alle ulteriori autovetture parcheggiate nelle vicinanze.

Sul posto carabinieri per gli adempimenti di competenza. Non si registrano danni a persone. Da verifiche effettuate al termine delle operazioni di spegnimento non si esclude l’ipotesi dolosa.

Ulteriori accertamenti in corso.