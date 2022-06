Un corpo decapitato trovato in un dirupo sull’Appennino: era un agricoltore di 55 anni

Spread the love

Un corpo decapitato è stato trovato la scorsa notte nei pressi di Forlì. Si tratta di Franco Severi, agricoltore di 55 anni, che abitava poco lontano dal luogo del ritrovamento, in un dirupo a Ca’ Seggio di Civitella di Romagna. Al momento, nonostante si sia battuta tutta l’impervia zona, non sarebbe stata ritrovata la testa della vittima. Nessun mezzo agricolo è stato trovato nei pressi del cadavere, per una eventuale ipotesi di un incidente sul lavoro. Ad una prima sommaria ricognizione sul cadavere, la morte risalirebbe a 24-48 ore fa. È stata disposta l’autopsia.

Sul posto, oltre al personale sanitario del 118, anche carabinieri, vigili del fuoco e il magistrato di turno per coordinare le indagini. Il corpo di Severi potrebbe essere stato gettato nel dirupo successivamente alla sua morte, tesi che sarebbe avvalorata dalla mancanza di sangue rappreso accanto al cadavere.