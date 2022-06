Report situazione interventi alle ore 18 del 24/06/2022

Spread the love

COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI CATANIA



N 25 interventi fra chiamate in corso su tutto il territorio provinciale:

N 4 interventi inc sterpaglie zona Acireale

N 9 interventi inc sterpaglie zona Belpasso Paternò e Adrano

N 3 interventi inc sterpaglie zona Catania

N4 interventi inc sterpaglie zona Caltagirone e Mineo

Più rilevante inc sterpaglie

Zona San Gregorio Via Sciarone impegnate più squadre Acireale, Centrale, boschiva, prot. Civile, DOS forestale e diverse ABP intervento tuttora in corso