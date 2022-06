Situazione attuale per interventi di incendio vegetazione in Calabria

Spread the love

COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI CATANZARO

[17:18, 24/6/2022] Danilo Maida: Reggio Calabria nel comune di Fiumara loc. San Pietro dalle ore 13.20 squadre dei vigili del fuoco impegnati per incendio bosco e macchia mediterranea. Sul posto due squadre con supporto di autobotte e mezzo aereo della flotta nazionale VF Erickson S64F “Aquila Rossa”. A coordinare le operazioni di spegnimento un Direttore delle Operazioni di Spegnimento dei Vigili del Fuoco. Ulteriori roghi in atto nei comuni di Gerace, Monasterace e Oppido Mamertina.

Vibo Valentia

Dalle ore 13.30 squadre dei vigili del fuoco impegnate per incendio di macchia mediterranea alta nel comune di Vazzano. Sul posto due squadre e mezzo aereo della flotta nazionale Canadair CAN27 ed elicottero AB412 DRAGO VF…

[18:12, 24/6/2022] Danilo Maida: Squadra dei Vigili del fuoco del comando di Catanzaro distaccamento di Lamezia Terme è intervenuta per incendio autovettura nel comune di Maida.

Coinvolta nel rogo una Peugeot 407 in transito in prossimità della locale stazione dei Carabinieri.

A bordo la conducente ed una passeggera. Le due donne accortisi del fumo fuoriuscire dal vano motore accostavano il veicolo abbandonando lo stesso prima che venisse completamente avvolto dalle fiamme. Vano il tentativo effettuato da alcuni abitanti della zona in una prima opera di spegnimento con uso di estintori.

Intervento dei vigili del fuoco è valso alla completa estinzione delle fiamme ed alla messa in sicurezza del sito.

Non si registrano danni a persone.