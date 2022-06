Tir carico di candeggina si ribalta e prende fuoco in autostrada: un morto e 6 feriti a Modena

Spread the love

Grave incidente avvenuto, la scorsa notte, sull’autostrada A1 Milano – Napoli nel tratto tra Modena Sud e Valsamoggia. Coinvolti nello scontro un’auto e due mezzi pesanti. Stando a una prima ricostruzione dei fatti, un tir carico di candeggina, per cause ancora in fase di accertamento, si è ribaltato perdendo parte del suo carico e innescando un incendio spento dalle squadre dei vigili del fuoco di Bologna e Modena intervenute sul posto. Il bilancio del sinistro è drammatico: c’è un morto e sei persone ferite. La vittima è il conducente di uno dei mezzi pesanti mentre i feriti erano negli altri due veicoli.