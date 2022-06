Tre ripetitori incendiati nella notte ad Arco: l’ombra del dolo

Spread the love

rainews.it – Notte di lavoro intenso per i vigili del fuoco e i carabinieri dell’Alto Garda. La chiamata è arrivata intorno alle 3 e l’intervento è proseguito fino alle 8.

Tre impianti di telefonia mobile (in via Gobbi nella frazione Romarzollo, in viale Rovereto e in via Cavallo nella frazione San Giorgio) sono andati a fuoco nella notte ad Arco, si tratta di tre diversi ripetitori in zone distinte, non ancora chiaro se siano incendi di natura dolosa ma il fatto che si trattasse di impianti distanti tra loro lo fa pensare. L’intervento è stato particolarmente complesso per via delle tensioni in gioco, della presenza di batterie e per l’altezza delle torri. Sul posto i carabinieri di Dro, Riva del Garda, Mori oltre naturalmente quelli di Arco. Indagano i carabinieri di Arco.

Nessuno è rimasto ferito ma i danni alle strutture sono ingenti. Blackout dei cellulari per alcune ore in tutta la zona.