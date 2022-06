Spread the love

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Intervento dei Vigili del fuoco ieri nella zona di Motta San Giovanni, in provincia di Reggio Calabria, per un incendio di vegetazione.

Squadre a terra supportate dai Canadair della flotta aerea del Corpo sono state impegnate fino alla sera per spegnere le fiamme e bonificare l’area.

