COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI VARESE

25/06/22 ore 16:00 Busto Arsizio (Va), via per Cassano Magnago. Per cause in corso di accertamento si è verificato un incendio presso la casa circondariale di Busto Arsizio. Le fiamme hanno interessato un alloggio in uso al personale di custodia, non si esclude la causa elettrica. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Busto/Gallarate con un’autopompa e un autobotte, in rinforzo in autoscala dal distaccamento di Legnano. Gli operatori hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area. La zona detentiva non è stata interessata.