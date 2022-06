Ministro panamense in visita al Centro Operativo Nazionale

Spread the love

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Nell’ambito dell’incontro con i vertici del Ministero dell’interno, la Ministra degli Affari Governativi di Panama, Janaina Isabel Tewaney Mencomo, accompagnata dall’Ambasciatrice panamense in Italia, questa mattina ha visitato il Centro Operativo Nazionale (CON).

Ad accogliere la delegazione il Sottosegretario di Stato On.le Carlo Sibilia, il Capo Dipartimento Prefetto Laura Lega, il Capo del Corpo Nazionale Ing. Guido Parisi ed alcuni Direttori centrali.



Durante la visita al CON è stata illustrata l’organizzazione del Dipartimento a livello centrale e territoriale, descrivendo le numerose e variegate attività che vengono svolte giornalmente e le attivazioni in caso di emergenze importanti, nonché le specializzazioni del Corpo Nazionale; assicurando la massima disponibilità, per eventuali prossime forme di collaborazione tra VVF, anche in termini di formazione del personale.

L’autorità governativa panamense ha ringraziato ed apprezzato l’ospitalità, dimostrando particolare interesse alla struttura dei VVF italiani, complimentandosi per l’elevata professionalità.