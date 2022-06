Spread the love

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

In linea il programma e le modalità per la partecipazione, elaborate dall’ Ufficio per le attività Sportive, al 33º Giro delle Mura di Feltre – 21º Campionato Europeo VV.F. di Podismo, prova facente parte del “Circuito Podistico VV.F. 2022”, in programma a Feltre (BL), il giorno 27 agosto 2022.