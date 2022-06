Spread the love

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Dall’alba di oggi tre squadre dei Vigili del fuoco del comando di Lodi stanno intervenendo in una cascina a Somaglia per un incendio che ha coinvolto circa 900 mq di capannone contenente rotoballe. Decine di animali sono stati portati al sicuro, operazioni di spegnimento in atto.Cascina in fiamme nel lodigiano

ALL. VIDEO