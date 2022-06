Roma, rubano rame e mandano in tilt rete telefonica all’Eur: danni per 100mila euro, disagi per 3.500 utenti

Spread the love

Domenica 26 Giugno 2022, 10:22 – Ultimo aggiornamento: 15:47 – Hanno mandato in tilt la rete telefonica dell’Eur per rubare cavi elettrici e telefonici di rame. Un danno da oltre 100 mila euro e disagi a 3.500 utenti, di cui duemila nel quartiere Eur di Roma: questa l’accusa rivolta a tre uomini, un 69enne e due 48enni, che sono stati fermati dalla polizia per il furto di cavi elettrici e telefonici.