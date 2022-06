Spread the love

Compravano cocaina con i soldi del reddito di cittadinanza

Sono 17 le persone gravemente indiziate, a vario titolo, in un’operazione antidroga dei carabinieri di Catania, per associazione finalizzata al traffico e spaccio di sostanze stupefacenti. Il Gip ha emesso nei confronti di 14 di loro la custodia cautelare in carcere, per uno gli arresti domiciliari e per gli ultimi due l’obbligo di dimora e di presentazione alla polizia giudiziaria.

Tutto nasce da un sodalizio dedito al narcotraffico, specialmente di cocaina, nel comune di San Giovanni La Punta, paese della cintura dell’Etna, e nelle cittadine limitrofe. Il tutto orchestrato da un detenuto, Gaetano Rizzo, nel carcere di Caltagirone. Per promuovere gli scambi e dare disposizioni sullo spaccio e sull’acquisto delle forniture, il carcerato utilizzava un telefono cellulare entrato in maniera fraudolenta all’interno della casa circondariale. Già in precedenza, quando Rizzo si trovava ai domiciliari, i carabinieri avevano trovato e sequestrato un manoscritto nella sua abitazione che verosimilmente avrebbe contenuto la contabilità dell’associazione a delinquere. L’indagine denominata “Koala“, coordinata dalla locale Dda e svolta dai Carabinieri della Compagnia di Gravina di Catania, ha fatto emergere gli incassi di oltre 10mila euro a settimana per mezzo dello spaccio di marijuana e cocaina, a fronte di un presunto approvvigionamento mensile di 14mila euro di cocaina. Le intercettazioni telefoniche e ambientali, inoltre, avrebbero mostrato anche la puntuale organizzazione del gruppo: una precisa suddivisione dei compiti, delle fasce orarie in cui agire e una cassa comune.