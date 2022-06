Scacco al contrabbando, 115 indagati. Un arresto in carcere anche nel Leccese

Spread the love

TAVIANO – Un agguerrito network specializzato nel contrabbando di sigarette, prodotti energetici e alcolici composto da cinque gruppi è stato smantellato oggi, alle prime luci del giorno, dalle fiamme gialle di Trento con l’operazione denominata “Melita”.

Sono 115 gli indagati, a vario titolo, per associazione a delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri, sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa sui prodotti energetici e sulle bevande alcoliche, con l’aggravante della transnazionalità. Per 28 è stato disposto ed eseguito l’arresto: 8 sono all’estero (Croazia, Belgio, Moldavia, Inghilterra, Germania e Bulgaria), 20 sul territorio nazionale, nelle province di Bari, Roma, Trieste, Latina, Napoli, Campobasso, Caserta, Perugia, Lecce, La Spezia, Massa Carrara, Isernia, Alessandria, Treviso e Venezia. Tra questi, c’è anche un uomo di Taviano già noto alle cronache locali: Massimiliano Chetta, di 54 anni. A notificargli l’ordinanza di custodia cautelare in carcere sono stati, nelle scorse ore, i finanzieri della compagnia di Gallipoli.