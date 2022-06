Spread the love

https://www.fanpage.it/roma/incendi-roma-vigili-del-fuoco-aggrediti-non-sanno-che-siamo-allo-stremo/

https://www.fanpage.it/

Ieri pomeriggio Roma era in fiamme: moltissimi gli incendi registrati su tutto il territorio della capitale, oltre a quello che ha colpito la zone ovest. Moltissimi sono stati anche i vigili del fuoco al lavoro per placare le fiamme, ma non sono bastati.

“Ieri i pompieri non sono riusciti ad intervenire su due incendi, uno a Monteverde e uno a Ostia: la sera al distaccamento si sono presentate persone che volevano aggredirli – questo è quanto riportato dal sindacalista dell’Unione Sindacale di Base Costantino Saporito a Fanpage.it – Mi hanno detto che sono allo stremo delle forze e che hanno fatto anche più del loro dovere istituzionale, restando sempre con la popolazione.”

Turni raddoppiati, ma mezzi del 1998

A causa dell’emergenza incendi che ha interessato tutta la capitale a partire da ieri sera, il Comando dei vigili del fuoco di Roma ha deciso di potenziare il servizio di soccorso con misure fino al raddoppio del turno. Il problema però continua: pur avendo persone a disposizione, non ci sono i mezzi per farle intervenire. Ci sono mezzi del 1998 che si trovano ancora in servizio. Per intervenire sui roghi di ieri, oltre ai vigili del fuoco del comando di Roma, sono dovute intervenire squadre da altre zone come Napoli, L’Aquila, ma anche dalle regioni Umbria e Toscana. Stamattina erano ancora presenti anche i pompieri di Frosinone.

continua su: https://www.fanpage.it/roma/incendi-roma-vigili-del-fuoco-aggrediti-non-sanno-che-siamo-allo-stremo/

https://www.fanpage.it/



https://www.fanpage.it/