Roma, nuovo blocco del Gra. Per fermare il taxi l’attivista salta sul cofano

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Digos e della polizia stradale. I manifestanti sono stati identificati e la circolazione immediatamente riaperta.

Non sono mancate, però, le scene di esasperazione. Gli automobilisti, infatti, come in un copione, appena vedono gli attivisti lasciano il volante e li trascinano via dalla strada con la forza anche in presenza delle forze dell’ordine.

Un lavoro non facile per gli investigatori che ad ogni intervento – con quello di oggi è il sesto in pochi giorni – devono bloccare e caricare di peso i manifestanti mentre questi ultimi subito si rilanciano sulla strada. D’altra parte per il blocco stradale la legge non prevede un arresto ma denunce e segnalazioni alla procura.