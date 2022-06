Video – Vegetazione in fiamme nel Mugello

Spread the love

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Prosegue l’intervento dei Vigili del fuoco per l’incendio ancora attivo in una zona impervia ed alimentato da continui cambi della direzione del vento.

Al lavoro anche una squadra proveniente dal distaccamento di Calenzano con autobotte e una campagnola.

In arrivo anche il secondo elicottero AIB della Regione Toscana che si rifornisce di acqua all’invaso di Bilancino, sul posto anche diverse squadre di personale volontario

