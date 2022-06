Da oggi pos obbligatorio, sanzioni per chi rifiuta pagamenti con carta di credito

Spread the love

Roma – Parte da oggi la doppia sanzione per gli esercenti che non accettano i pagamenti con bancomat e carta di credito. La novità è stata introdotta dal decreto legge n. 36, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 aprile. Il decreto ha anticipato dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2022 le sanzioni per chi rifiuta i pagamenti con il Pos. L’obbligo rientra tra le misure per ridurre l’uso del contante previste nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). La sanzione ammonta a 30 euro, a cui va aggiunto il 4% del valore della transazione rifiutata. Per questo si parla di ‘doppia sanzione’.

La sanzione si applica a tutti coloro che non accettano pagamenti elettronici all’interno delle loro attività, sia che offrano servizi, sia che vendano prodotti al pubblico.