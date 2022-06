Decreto Bollette, ok del Cdm: quali sono le misure contro i rincari di gas ed elettricità

Spread the love

Il governo continua a lavorare contro il caro energia. Il Consiglio dei ministri di oggi, che ha dato il via libera ai dl sul rendiconto e l’assestamento di bilancio, ha dato l’ok anche al nuovo Decreto Bollette. Tra le misure approvate l’azzeramento degli onerali generali di sistema nel settore elettrico, la conferma della riduzione dell’IVA nel settore del gas per il terzo trimestre dell’anno in corso e nuovi fondi per il bonus sociale bollette